Ο γιος της Σερ δήλωσε ότι η μητέρα του έχει πάψει να τον στηρίζει οικονομικά εδώ και χρόνια

Καμία οικονομική στήριξη δήλωσε πως δεν έχει από τη Σερ ο γιος της, Ελάιτζα Μπλου Όλμαν και ο ίδιος φέρεται πως βασίζεται στην περιουσία του πατέρα του.

Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες και έφερε στο φως η Daily Mail, οι δικηγόροι του 49χρονου υποστηρίζουν ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς η τραγουδίστρια φέρεται να έχει διακόψει εδώ και χρόνια τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση που του παρείχε.

Ο Όλμαν, γιος της Σερ και του αείμνηστου Γκρεγκ Όλμαν, δηλώνει πως πλέον βασίζεται κυρίως σε έσοδα από την περιουσία του πατέρα του, τα οποία ανέρχονται περίπου στα 10.000 δολάρια τον μήνα προ φόρων.



Η υπόθεση συνδέεται και με τη δικαστική διαμάχη του με την εν διαστάσει σύζυγό του, Μαριάνγκελα Κίνγκ, καθώς ζητά μείωση της διατροφής που της καταβάλλει, επικαλούμενος τη μείωση των εισοδημάτων του.

Παράλληλα, η Σερ είχε πρόσφατα προσπαθήσει να θέσει τον γιο της υπό προσωρινή επιτροπεία, εκφράζοντας ανησυχίες για την ψυχική του κατάσταση και τη διαχείριση των οικονομικών του, δηλώνοντας ότι ο Όλμαν «δεν έχει αντίληψη των χρημάτων» και είναι ευάλωτος σε κακές επιρροές. Το αίτημά της, ωστόσο, απορρίφθηκε.