Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δύο άτομα για κλεμμένες καραμπίνες και άσκοπους πυροβολισμούς

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες χθες (07-05-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή προσωπικού της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Τροχαίας, και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • 63 άτομα και
  • 63 οχήματα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 28 και 29 ετών, διότι σε έρευνα που έγινε στις οικίες τους, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν, κατά περίπτωση, και κατασχέθηκαν δύο κλεμμένες επαναληπτικές καραμπίνες, μονάδα ελέγχου κινητήρα αυτοκινήτου, μονάδα immobilizer, κλειδί αυτοκινήτου και 153 κυνηγετικά φυσίγγια. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε επίσης ότι, στα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, συμμετείχαν σε ομάδα που προέβαινε σε άσκοπους πυροβολισμούς εντός του οικισμού.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης:
– Διαπιστώθηκαν 21 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Διαβατά

