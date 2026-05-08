Θεοδωρικάκος: Ελπίζω να μην λείψει κανείς από τη μάχη των εκλογών, όποιος το κάνει θα έχει την ευθύνη του

Το μήνυμα ότι στην «παρατεταμένη προεκλογική περίοδο» που έχει μπει η χώρα «δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες» έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μια ημέρα μετά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Η χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟ ήταν εξαιρετικά θετική. Είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις και κριτική αλλά η χθεσινή συζήτηση ήταν γόνιμη. Η αντίληψή μου είναι ότι έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εκτιμώ ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι κρίσιμη για το αύριο της χώρας» είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Εγώ είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, όποιος λείψει από τη μάχη θα έχει την ευθύνη του. Ελπίζω να μην λείψει κανείς από τη μάχη» πρόσθεσε με νόημα ο υπουργός Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε «η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος βουλευτής στα 21 του, δεν έχεις ένσημα, δεν έχεις το βασικό πτυχίο, μπορεί να μην έχεις πάει φαντάρος».

