MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η Έλενα Γαλύφα “πρόδωσε” τη Μπέττυ Μαγγίρα για το GNTM: Της έστειλα μήνυμα, δεν έπρεπε;

|
THESTIVAL TEAM

Σε κοσμική εκδήλωση βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/5) η Έλενα Γαλύφα, όπου έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον νέο κύκλο του GNTM αλλά και στη Μπέττυ Μαγγίρα.

«Δεν μου λείπει η τηλεόραση, αν και είμαι από τους ανθρώπους που θα δουν τηλεόραση. Δηλαδή θα ξυπνήσω το πρωί, θα δω το Happy Day μου, θα πιώ τον καφέ μου», δήλωσε αρχικά η Έλενα Γαλύφα.

Στη συνέχεια σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από το GNTM, λέγοντας: «Πολύ χάρηκα και με τα παιδιά στο GNTM. Επιτέλους να ξεκινήσει, να τους βλέπουμε. Χάρηκα πάρα πολύ και για τη Μπέττυ, της έστειλα και μήνυμα».

Η αναφορά της αυτή προκάλεσε αμέσως ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, με την ίδια να αντιλαμβάνεται on camera πως ίσως αποκάλυψε περισσότερα απ’ όσα ήθελε. «Δεν έπρεπε; Της έστειλα ευχές και μου απάντησε με καρδιές», απάντησε χαμογελώντας.

Έλενα Γαλύφα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Σοκαριστικό δυστύχημα στην Κίνα: 16χρονη έπεσε από zip line σε φαράγγι – Φώναζε ότι δεν ήταν καλά δεμένη, αλλά την έσπρωξαν στο κενό

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Demy για ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή: Δεν περίμενα τον αντίκτυπο που είχε το ότι μίλησα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Με τροπολογία Φλωρίδη, εντός 3 μηνών θα παραπέμπονται σε δίκη τα πολιτικά πρόσωπα αφότου η Βουλή δώσει την άδεια

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

“Στον αέρα” η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν σε “αυτοάμυνα”

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας: Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι παρά την εκεχειρία έχει αναχαιτίσει 264 ουκρανικά drones