Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην 29η επαρχιακή οδό

Εργασίες καθαρισμού ερείσματος και ανύψωσης σχαρών πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 29η επαρχιακή οδό «Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού», από το ύψος της πρώτης εισόδου του οικισμού Τριλόφου έως τη δεύτερη είσοδο του οικισμού (διασταύρωση με τη δημοτική οδό Καζαντζάκη), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, από τις 07:30 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.