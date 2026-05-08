Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις τις παρακάτω περιοχές:

  • Από τις 8:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. στον Δήμο Καλαμαριάς και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών: Ε. Σταύρου, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζηργάνου, Ζαρίφη, Καραβαγγέλη κ.α.
  • Από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. στον Δήμο Βόλβης και συγκεκριμένα η διακοπή αφορά όλο το χωριό Μόδι και την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.
  • Από τις 10:30 π.μ. έως τις 1:30 μ.μ. στον Δήμο Καλαμαριάς και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών: Αλαμάνας, Δημόκριτου, Ζορμπά, Καβάφη, Α. Αγγελίδη, Σεφέρη. Καθώς επίσης: Πλαστήρα, Ατλαντίδος, Φαέθωνος, Μιχαλακοπούλου, Ποσειδώνος, Μιαούλη, Παπαναστασίου, Χ. Σμύρνης κ.α.

