MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

|
THESTIVAL TEAM

Οι ΗΠΑ κάλεσαν σήμερα το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς υποστηρικτές της προειδοποιούν πως η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρυμένης υγείας της.

«Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει απολύτως ανεπαρκή φροντίδα. Καλούμε το ιρανικό καθεστώς να την απελευθερώσει αμέσως και να της παράσχει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Ο κόσμος παρακολουθεί», υπογραμμίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ράιλι Μπαρνς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Όπως έγινε γνωστό, υπέστη έμφραγμα στα τέλη Μαρτίου και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο βορειοδυτικό Ιράν την 1η Μαΐου καθώς η υγεία της παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

MasterChef: Ποιος θα αποχαιρετήσει οριστικά την κουζίνα στο τέλος της βραδιάς;

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ρωσία ζητά την άδειά μας για να κάνει παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία και μετά να συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Πύργος: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διπλοκατοικία στο Ασβεστοχώρι – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΧΑΛΑΡΑ 23 ώρες πριν

Πώς να καταλάβετε αν σας δίνουν όντως προσοχή όταν μιλάτε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Δημήτρης Κούβελας: Ζητάει αυστηρό πλαίσιο και εντατικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια