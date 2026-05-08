Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία: Αγνοούνται 20 άνθρωποι

Η τύχη 20 εκδρομέων που έκαναν πεζοπορία αγνοείται μετά την έκρηξη, σήμερα, του ηφαιστείου Ντουκόνο στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, στις Μολούκες Νήσους, στο ανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους, ανακοίνωσαν στα Γαλλικό Πρακτορείο μέλη των υπηρεσιών διάσωσης.


«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναζητούνται μια εικοσαριά άνθρωποι», δήλωσε τηλεφωνικά ο Ιουάν Ραμντάνι, υπεύθυνος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, διευκρινίζοντας ότι ένα σύννεφο καπνού έφθασε σε ύψος δέκα χιλιομέτρων.

«Η ομάδα μας βρίσκεται καθ’ οδόν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχουν τραυματίες», πρόσθεσε.


Ο Ραμντάνι διευκρίνισε ότι αυτοί οι 20 άνθρωποι έκαναν όλοι πεζοπορία, μολονότι η περιοχή είχε κλείσει για τους επισκέπτες από τις 17 Απριλίου, όταν οι επιστήμονες είχαν παρατηρήσει αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.


Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, συνοδεύθηκε από ένα «βουητό» και από μια στήλη πυκνού καπνού που υψώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του Ντουκόνο, ηφαιστείου που βρίσκεται στην επαρχία των Βόρειων Μολούκων, δήλωσε η Λάνα Σάρια, υπεύθυνη της Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.


«Οι στάχτες κατευθύνονται προς βορρά, οι κατοικημένες περιοχές και η πόλη Τομπέλο πρέπει να είναι σε επιφυλακή για βροχές ηφαιστειακής τέφρας», υπογράμμισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο ηφαιστειακός καπνός μπορεί να είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία, πρόσθεσε η Λάνα Σάρια, και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις υπηρεσίες μεταφορών.

