Εκδήλωση αφιερωμένη στη Μητέρα από τη Δ΄ Κοινότητα και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δ΄ Κοινότητα, σε συνεργασία με το Τμήμα Κ.Α.Π.Η. της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην «Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας», την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 18:30, στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι ομάδες χορωδίας των Παραρτημάτων των Κ.Α.Π.Η., παρουσιάζοντας ένα μουσικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μητέρα. Η μητέρα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αγάπης, προσφοράς και ανιδιοτέλειας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των αξιών κάθε ανθρώπου. Η τιμή προς το πρόσωπό της συνιστά ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη διαρκή της στήριξη και παρουσία.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ΄ Κοινότητας, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής και της δημιουργικής έκφρασης των πολιτών της τρίτης ηλικίας, αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμού της οικογένειας και της τρίτης ηλικίας στην κοινωνική ζωή της πόλης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

