Εκδήλωση αφιερωμένη στη Μητέρα από τη Δ΄ Κοινότητα και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δ΄ Κοινότητα, σε συνεργασία με το Τμήμα Κ.Α.Π.Η. της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην «Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας», την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 18:30, στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι ομάδες χορωδίας των Παραρτημάτων των Κ.Α.Π.Η., παρουσιάζοντας ένα μουσικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μητέρα. Η μητέρα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αγάπης, προσφοράς και ανιδιοτέλειας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των αξιών κάθε ανθρώπου. Η τιμή προς το πρόσωπό της συνιστά ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη διαρκή της στήριξη και παρουσία.
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ΄ Κοινότητας, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής και της δημιουργικής έκφρασης των πολιτών της τρίτης ηλικίας, αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμού της οικογένειας και της τρίτης ηλικίας στην κοινωνική ζωή της πόλης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δημήτρης Οικονόμου – Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο στον ΣΚΑΪ: Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας, θα δούμε πότε θα γυρίσει
- Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι διαφορετική από την έκφραση της αυτοδικίας
- Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι – Βούτηξε στο κενό όταν πλησίασαν αστυνομικοί