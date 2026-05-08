Σία Κοσιώνη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον on air αποχαιρετισμό με τον Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ

Έντονο είναι το τηλεοπτικό ενδιαφέρον γύρω από τη Σία Κοσιώνη και την -όπως όλα δείχνουν- αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Η δημοσιογράφος φαίνεται πως απόψε, Παρασκευή 8/5, πρόκειται να εκφωνήσει το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων και να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές του σταθμού.

Το επίκεντρο των συζητήσεων εστιάζει στην επόμενη ημέρα και το νέο τηλεοπτικό βήμα της, που βρίσκεται ακόμα με ερωτηματικό.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Σία Κοσιώνη είχε μία σύντομη στιχομυθία όλο νόημα με τον Αλέξη Παπαχελά στο τέλος του κεντρικού δελτίου, όταν εκείνος της είπε “Εις το επανιδείν” και την ίδια να του απαντά “Ούτως ή άλλως”.

Τα τηλεοπτικά συνεργεία των ψυχαγωγικών εκπομπών περίμεναν τη δημοσιογράφο έξω από τις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ αμέσως μετά το τέλος των ειδήσεων, προκειμένου να της αποσπάσουν μία δήλωση.

«Γεια σας, θα μου επιτρέψετε να τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά! Καληνύχτα», αρκέστηκε να πει η Σία Κοσιώνη, αποχωρώντας ευγενικά από το σημείο.