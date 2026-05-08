 Όλες οι ειδήσεις
Νέα Φιλαδέλφεια: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε 17χρονο ΑμεΑ

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαϊου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του

«Ντρέπομαι γι αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τo θυμό και την ένταση στον καυγά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Απολογούμαι. Ζητάω συγνώμη», φέρεται να είπε στον ανακριτή, όπως μεταδίδει το cnn.gr.

«Δεν ήθελα να προγκαλέσω κακό. Ντρέπομαι ντρέπομαι ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθω ηθικά οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου».

Η συντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

