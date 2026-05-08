Δημήτρης Οικονόμου – Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο στον ΣΚΑΪ: Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας, θα δούμε πότε θα γυρίσει

Χωρίς τον τηλεοπτικό του παρτενέρ εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής (8/5) στον αέρα του ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Οικονόμου, καλωσορίζοντας μόνος του τους τηλεθεατές της εκπομπής. Ο συνεργάτης του απουσίαζε, καθώς θέλησε να σταθεί στο πλευρό του γιου του, που συμμετέχει σε αγώνες.

«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Παρασκευή σήμερα, 8 του μηνός. Όπως είχε προαναγγείλει ο Άκης από χθες, εξάλλου, ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο…

Και τι μας είχε πει; Καλό Πεμπτο-Παρασκευο-Σαββατοκύριακο-Δευτερο. Γιατί; Ιδού. Βλέπετε κανέναν εδώ; Όχι. Ούτε πρόκειται να τον δείτε. Μέχρι νεωτέρας, θα δούμε πότε θα ‘ρθει», ανέφερε με χιούμορ ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Αυτή τη φορά βέβαια να πω ότι είναι δικαιολογημένος, γιατί αγωνίζεται ο γιος του. Ο γιος του Άκη είναι πρωταθλητής, δεν είναι αστεία, επομένως του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κάτι κάνει και ο πατέρας σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστηρίζει εκεί.

Θα τον δούμε. Θα μας τα πει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όταν αποφασίσει να γυρίσει», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

