Πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας: Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι παρά την εκεχειρία έχει αναχαιτίσει 264 ουκρανικά drones

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αφότου τέθηκε σε ισχύ, τα μεσάνυχτα, η διήμερη μονομερής εκεχειρία της για τις εκδηλώσεις για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, έχει καταστρέψει 264 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Από τις 00:00 ως τις 07:00 ώρα Μόσχας (σ.σ.: και ώρα Ελλάδας), τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 264 ουκρανικά (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα)», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Max, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν σε δέκα περιφέρειες, μεταξύ των οποίων αυτή της Μόσχας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

