Ζευγάρι Ισπανών καταγγέλλει παραφυσικά φαινόμενα στο σπίτι του: “Βλέπουμε σκιές και ακούμε βήματα”

THESTIVAL TEAM

Ένα ζευγάρι στην Ισπανία υποστηρίζει ότι εδώ και μήνες ζει υπό καθεστώς φόβου εξαιτίας ανεξήγητων περιστατικών που εκτυλίσσονται μέσα στο σπίτι του, με τους ίδιους να κάνουν λόγο ακόμη και για παρουσία «σκιώδους μορφής».

Η υπόθεση αφορά τη Laura και τον José, κατοίκους της περιοχής Ουέλβα, οι οποίοι άρχισαν να παρατηρούν περίεργα φαινόμενα στην κατοικία τους στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι απέδωσε τους ασυνήθιστους ήχους σε καθημερινές αιτίες, όπως σωληνώσεις ή θορύβους από γειτονικά διαμερίσματα. Ωστόσο, όπως περιγράφουν, η κατάσταση άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο ανησυχητική.

Η Laura ανέφερε ότι σχεδόν κάθε βράδυ, κυρίως μεταξύ 03:00 και 04:00 τα ξημερώματα, ακούγονταν βήματα μέσα στο σπίτι -σαν κάποιος να περπατούσε στον διάδρομο.

Από την πλευρά του, ο José θυμάται μια νύχτα κατά την οποία ξύπνησε ακούγοντας έναν θόρυβο σαν να σύρεται κάποιο αντικείμενο στο σαλόνι. Όταν όμως σηκώθηκε για να ελέγξει τι συνέβαινε, δεν παρατήρησε τίποτα περίεργο.

Η μεγαλύτερη αναστάτωση προκλήθηκε, σύμφωνα με τη Laura, όταν είδε μια ανθρώπινη φιγούρα να κινείται μέσα στο διαμέρισμα, γεγονός που τους οδήγησε να ζητήσουν βοήθεια από ομάδα ερευνητών παραφυσικών φαινομένων.

Τα μέλη της ομάδας πραγματοποίησαν αυτοψία στο σπίτι και, όπως δήλωσε ο ερευνητής Μιγκέλ Μοράλες, καταγράφηκαν «θερμικές διακυμάνσεις σε ορισμένα σημεία της κατοικίας» αλλά και ήχοι που, όπως υποστήριξε, δεν είναι ξεκάθαρο από πού προέρχονται.

Παρά τα ευρήματα, οι ερευνητές αποφεύγουν να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Το ζευγάρι, πάντως, δηλώνει ότι η καθημερινότητά του έχει επηρεαστεί σημαντικά. «Προσπαθούμε να συνεχίσουμε φυσιολογικά τη ζωή μας, όμως υπάρχουν βράδια που είναι αδύνατο να κοιμηθούμε», ανέφερε ο José, ενώ η Laura σημείωσε πως το μόνο που επιθυμούν είναι «να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο σπίτι τους».

Ισπανία

