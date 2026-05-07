Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ είναι υποψήφιος για βραβείο Tony

Mεταξύ των αστέρων που αναγνωρίστηκαν στα φετινά βραβεία Tony, με τα οποία τιμώνται οι καλύτεροι σε θεατρικές σκηνές στις ΗΠΑ, είναι ο πρωταγωνιστής των ταινιών Χάρι Πότερ, Ντάνιελ Ράντκλιφ και η υποψήφια για Όσκαρ, Ρόουζ Μπερν.

Οι Λέσλι Μάνβιλ, Τζον Λίθγκοου και Λέιτον Γουίλιαμς είναι επίσης υποψήφιοι για βραβεία για τις ερμηνείες τους στο Μπρόντγουεϊ τον τελευταίο χρόνο.

‘The Lost Boys’ and ‘Schmigadoon!’ lead the Tony Awards nominations.



Nominees also include Rose Byrne, Carrie Coon, Daniel Radcliffe, and Luke Evans



Δύο παραστάσεις προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες με 12 η καθεμία – η μουσική εκδοχή της ταινίας του 1987 The Lost Boys και η θεατρική διασκευή της σειράς Schmigadoon! του Apple TV.

Ο Ράντκλιφ είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στον θεατρικό μονόλογο για την κατάθλιψη Every Brilliant Thing. Η Μπερν αναγνωρίστηκε για την ερμηνεία της στην κωμωδία Fallen Angels του Νόελ Κάουαρντ.

Οι Λέσλι Μάνβιλ και Μαρκ Στρονγκ είναι υποψήφιοι για τον ρόλο τους στην ελληνική τραγωδία Οιδίπους, και ο Λίθγκοου για την ερμηνεία του ως Ρόαλντ Νταλ στο Giant. Και οι δύο παραγωγές ανέβηκαν προηγουμένως στο Γουέστ Εντ.

Ο Λέιτον Γουίλιαμς, αναγνωρίζεται επίσης για τον ρόλο του ως το παγόβουνο στη μουσική παρωδία Titaníque.