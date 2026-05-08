Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χωματουργικό μηχάνημα τα ξημερώματα στην Άνω Πόλη

Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα για φωτιά σε χωματουργικό μηχάνημα στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 στο μηχάνημα που βρισκόταν σταθμευμένο στην Άνω Πόλη λόγω εργασιών κατεδάφισης. Πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε από τα ελαστικά του μηχανήματος.

Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν το χωματουργικό μηχάνημα υπέστη υλικές ζημιές στα ελαστικά του, αφού οι φλόγες περιορίστηκαν εκεί.

Προανάκριση ενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.