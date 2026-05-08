Χαρακόπουλος: Θα διαψευστούν όσοι πλάθουν σενάρια πτώσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει φέτος 52 χρόνια από την ίδρυσή της όσα και τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Στα χρόνια αυτά είδαμε κόμματα να δημιουργούνται, να εξαϋλώνονται, να εξαφανίζονται, να συρρικνώνονται. Η ΝΔ παραμένει ο βασικός πυλώνας του πολιτικού συστήματος. Για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δικαιώθηκε απόλυτα η ιδεολογία της. Οι ιδεολογικές αρχές που έθεσε ο ιδρυτής της, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και ο δεύτερος γιατί είναι ένα ανοιχτό πολυσυλλεκτικό κόμμα που σέβεται απόλυτα, επιδιώκει τον δημιουργικό διάλογο. Οι βουλευτές είναι οι καλύτεροι αγωγοί μηνυμάτων της κοινωνίας. Η κυβέρνηση στηρίζεται σε βουλευτές. Όσοι πλάθουν σενάρια ότι οι βουλευτές της ΝΔ θα ρίξουν τον Μητσοτάκη θα διαψευστούν οικτρά». Αυτά υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Σχετικά με την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή για το πρόβλημα στην πρωτογενή παραγωγή ο Θεσσαλός πολιτικός ανέφερε ότι «πάντοτε οι απόψεις του πρώην πρωθυπουργού είναι σεβαστές. Εγώ τις ακούω με προσοχή και ενδιαφέρον. Πρωτοεκλέχθηκα με αρχηγό τον Κώστα Καραμανλή. Έχει γράψει, νομίζω τις δικές τους σελίδες στην ιστορία της παράταξης. Θα ήθελα να ήταν στο Συνέδριο, αποφάσισε να μην είναι. Άλλωστε δεν είναι στην παρούσα Βουλή, δεν πολιτεύτηκε. Τις παρατηρήσεις του για τον αγροτικό τομέα τις ακούω, επίσης, με ενδιαφέρον και προσοχή. Την κριτική του προς την κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία συρρικνώνεται διαρκώς και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι άμεσα συνυφασμένη με την ερήμωση της υπαίθρου. Μια και αναφερθήκατε στην θητεία μου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θυμούμαι ότι το πρώτο ζήτημα που μου έθεσαν όταν ζήτησα ενημέρωση από τον τότε εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μετέπειτα πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον κ. Ιωάννη Χαλκιά, ήταν η δικαστική εκκρεμότητα που είχαμε για το λεγόμενο πακέτο Χατζηγάκη, τα 500 εκατομμύρια. Τότε κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα, αλλά στην πορεία αργότερα, όταν έφυγα, χάσαμε αυτή την υπόθεση και μας ακολουθεί. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα με τη συρρίκνωση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Πάντοτε οι βόρειες χώρες πιέζουν για τη συρρίκνωση των κονδυλίων στον πρωτογενή τομέα. Ο Τόνι Μπλερ είχε πει το περιβόητο δεν μπορεί ο μισός προϋπολογισμός της ΕΕ να πηγαίνει στο 5% των Ευρωπαίων αγροτών».

Παράλληλα, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ υπογράμμισε ότι «το 2009 η κυβέρνηση Καραμανλή αντιμετώπισε το λεγόμενο σκάνδαλο Βατοπεδίου. Η κυβέρνηση Σαμαρά το ’14-’15 αντιμετώπισε το σκάνδαλο Novartis και την προσπάθεια να ποινικοποιηθούν και να στιγματιστούν πολιτικά πρόσωπα. Θυμάστε τις 10 κάλπες που στήθηκαν. Σήμερα επιχειρείται και πάλι, επειδή υπάρχει έλλειμμα εναλλακτικής πρότασης εξουσίας από την αντιπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα, μία ατέρμονη σκανδαλολογία, να μετατραπεί η πολιτική ζωή της χώρας σε ένα απέραντο δικαστήριο. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα κρίνουν και θα επιλέξουν την εγγύηση πολιτικής σταθερότητας». Καταλήγοντας ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε:«Στην αστάθεια που ζούμε, με μία αναθεωρητική Τουρκία από την άλλη πλευρά, η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και είναι θετικό ότι και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις της Opinion πάνω από 50% των πολιτών θα ψηφίσει με βάση το αίτημα της σταθερότητας. Αυτή είναι η μεγάλη δεξαμενή για την ΝΔ».