Νότης Σφακιανάκης: Δεν θα παραστεί στην κηδεία της αδελφής του – “Καλή ξεκούραση αγαπημένη μου”

Σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν στην Κω την Πολυάννα Σφακιανάκη, αδελφή του Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», ο Νότης Σφακιανάκης δεν θα πάει στην κηδεία. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου ο τραγουδιστής επέλεξε να αποχαιρετήσει την αδελφή του στέλνοντας ένα ιδιαίτερο στεφάνι.

«Στην αγαπημένη μου αδερφή, καλή ξεκούραση. Νότης – Κίλι», γράφει το στεφάνι, το οποίο έχει το όνομα της εκλιπούσας συζύγου του.

Θυμίζουμε ότι ο τραγουδιστής δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της συζύγου του, Κίλι Σφακιανάκη.