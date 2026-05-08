MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αττική: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες σε περαστικούς – Τι υποστήριξε

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Ο 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος συνελήφθη για επιθέσεις με πέτρες σε περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τραυματίζοντας μάλιστα κάποια από τα θύματα του.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 28χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για σειρά άλλων πλημμεληματικών πράξεων.

Αμέσως μετά την απολογία του ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του ο 28χρονος υποστήριξε ότι όλα οφείλονται στον εκνευρισμό που ένιωθε όταν του μιλούσαν άσχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας του και ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς γιατί ήταν θυμωμένος.

Αττική Ντελιβεράς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι – Βούτηξε στο κενό όταν πλησίασαν αστυνομικοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μαρινάκης για το “ιδρώνουμε τη φανέλα”: Δεν ήταν μήνυμα σε πρόσωπα, αλλά κάλεσμα πολιτικής μάχης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 λεπτά πριν

Σδούκου: Το κοινωνικό ρεύμα θέλει πρόοδο και σταθερότητα – Η αυτοδυναμία δεν είναι κομματικός, αλλά εθνικός στόχος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος που έκρυψε αεροβόλο όπλο σε θάμνο – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ν. Κακλαμάνης: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί φάρο πίστης, ενότητας και προσφοράς για τον απανταχού Ελληνισμό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 ώρες πριν

Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά