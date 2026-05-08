Αττική: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες σε περαστικούς – Τι υποστήριξε

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Ο 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος συνελήφθη για επιθέσεις με πέτρες σε περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τραυματίζοντας μάλιστα κάποια από τα θύματα του.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 28χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για σειρά άλλων πλημμεληματικών πράξεων.

Αμέσως μετά την απολογία του ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του ο 28χρονος υποστήριξε ότι όλα οφείλονται στον εκνευρισμό που ένιωθε όταν του μιλούσαν άσχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας του και ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς γιατί ήταν θυμωμένος.