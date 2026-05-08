Θεσσαλονίκη: Στο επίκεντρο η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Ζιάκα στη συνάντηση Μιχαηλίδου – Αλεξανδρίδη – Τα επόμενα βήματα

Η αξιοποίηση του ανενεργού στρατοπέδου Ζιάκα για κοινωνική και προσιτή κατοικία, εκεί όπου σε έκταση 130 στρεμμάτων θα δημιουργηθεί ένας νέος πρότυπος οικισμός με την κατασκευή περίπου 1.000 κατοικιών, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν το πρωί στο δημαρχείο του Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Όπως είπε η υπουργός, στόχος είναι εντός του 2026 να δημοπρατηθεί το έργο από τον στρατό, ώστε μέσα στο 2027 να παραδοθούν οι πρώτες κατοικίες. Σημείωσε, δε, πως ο πρότυπος οικισμός θα παρέχει στον νέο πληθυσμό και τις νέες οικογένειες του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου «καλά δομημένες και υψηλού επιπέδου κατοικίες», λέγοντας πως θα διαμορφωθεί μια γειτονιά «προσβάσιμη, με κοινωνικές υπηρεσίες, βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία, με όλες τις απαραίτητες υποδομές». «Να προχωρήσουμε γρήγορα στη στεγαστική άνθηση και στην ανάπτυξη όλης της περιοχής», είπε χαρακτηριστικά η κ. Μιχαηλίδου.

«Το στρατόπεδο Ζιάκα είναι η εμβληματική στεγαστική παρέμβαση της κυβέρνησης. Είναι το πιο ώριμο από όλα τα ανενεργά στρατόπεδα και προτεραιότητα του ίδιου του πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη καθώς πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και πολλές οικογένειες χρειάζονται στεγαστικές λύσεις. Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι εδώ για να τα εξυπηρετήσει όλα αυτά», συμπλήρωσε η υπουργός.

Λ. Αλεξανδρίδης: Το στρατόπεδο Ζιάκα θα αναδειχθεί σε μία από τις καλύτερες περιοχές

Ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, από την πλευρά του, ζήτησε στον χώρο του πρώην στρατοπέδου -πέραν όλων των άλλων- να εξεταστεί από την κυβέρνηση η δυνατότητα κατασκευής ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, που θα δίνει «ανάσες» άθλησης σε όλη την τοπική κοινωνία, αλλά και τη συνεργασία με τη Σχολή Χωροταξίας του ΑΠΘ, που θα βοηθήσει ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η χωροθέτηση των κατοικιών και όλων των απαραίτητων υποδομών και των χώρων αναψυχής στο πρώην στρατόπεδο. Το αρχικό σχέδιο για τον πρότυπο οικισμό έκανε λόγο για 600 κατοικίες, ωστόσο η οριστική χωροθέτηση θα δείξει εάν ο αριθμός θα φτάσει τις 1.000 – 10.050 κατοικίες.

«Η κυβέρνηση είναι δίπλα στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου. Είχαμε μια πολύ καλή και γόνιμη κουβέντα με την υπουργό, η οποία κατάλαβε πλήρως τα προβλήματα της περιοχής και φάνηκε ότι θέλει να δώσει λύσεις. Νομίζω ότι το στρατόπεδο Ζιάκα θα αναδειχθεί σε μια περιοχή από τις καλύτερες του δήμου και θα δώσουμε βοήθεια σε όλα τα ζευγάρια που είναι στην περιοχή», είπε ο κ. Αλεξανδρίδης, λέγοντας προς την υπουργό πως θα πρέπει «να σταματήσουμε να το λέμε στρατόπεδο και να του δώσουμε ένα ωραίο όνομα. Στρατόπεδο ήταν κάποτε. Σήμερα θα είναι ένας οικισμός».

Επίσης, ο δήμαρχος «έριξε» στο τραπέζι της συνάντησης να δοθεί χρηματοδότηση από την Πολιτεία ώστε να αξιοποιηθούν και τα περίπου 130 ακίνητα, διαμερίσματα, που ανήκουν στον δήμο και μπορούν επίσης να δοθούν σε νέες οικογένειες.

Στη συνάντηση της κ. Μιχαηλίδου με τον δήμαρχο συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και στελέχη του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ενώ έδωσαν το «παρών» οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας και Στράτος Σιμόπουλος, όπως επίσης ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου.

