Θρίλερ στη Λευκάδα: Βρέθηκαν εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σε κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε χθες Πέμπτη (7.5.26) στη Λευκάδα και σύμφωνα με τις Αρχές πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο θαλάσσιο drone βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών.

Το drone είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο.

Πριν λίγους μήνες, ουκρανικό θαλάσσιο drone είχε χτυπήσει ρωσικό πλοίο στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου.

Επίσης, εξετάζεται η πιθανότητα προβοκάτσιας.

Σε κάθε περίπτωση, οι Αρχές το αντιμετωπίζουν ως πολύ σοβαρή υπόθεση.

