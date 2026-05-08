Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να μπουκάρει με πιστόλι στο κατάστημα που εργάζεται η πρώην του – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη

Ένας 40χρονος “νταής” από την Αλβανία συνελήφθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς προσπάθησε να μπουκάρει με πιστόλι σε κατάστημα στο οποίο εργάζεται η πρώην σύντροφός του, μία 34χρονη ομοεθνής του.

Το περιστατικό έγινε σήμερα τα ξημερώματα όταν – σύμφωνα με την Αστυνομία- ο 40χρονος αποπειράθηκε να εισέλθει με την απειλή πιστολιού σε ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Τούμπας, όπου εργάζεται η πρώην σύντροφός του, η οποία ωστόσο απουσίαζε από το κατάστημα.

Έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ο δράστης αποχώρησε και εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της εν λόγω Υπηρεσίας να επιβαίνει σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης, όπου και συνελήφθη.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψη του αντιστάθηκε σθεναρά, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και το χρηματικό ποσό των 878 ευρώ.

Ο 40χρονος κατηγορείται για παραβάσεις των Νόμων περί όπλων, περί ενδοοικογενειακής βίας και για αντίσταση και απόπειρα σωματικής βλάβης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδρίας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.