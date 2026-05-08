Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Κλειστή μία λωρίδα

Εργασίες συντήρησης θα εκτελέσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα:

Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων επί της επαρχιακής οδού αρ. 15 (Λαγκαδά-Κολχικού-Βόλβης-Ρεντινάς), και συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα μεταξύ των οικισμών Προφήτης και Νυμφόπετρας, με κατεύθυνση από και προς Λαγκαδά και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν έως την Παρασκευή 08 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07:00 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.