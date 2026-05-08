Ρέθυμνο: Εκτός εαυτού 29χρονος – Πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι μετά από χρήση ναρκωτικών

Απίστευτο περιστατικό εκτυλίχτηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ρέθυμνο.

Πρόκειται για έναν 29χρονο άνδρα ο οποίος διέμενε σε τουριστικό κατάλυμα airbnb σε 5ο όροφο πολυκατοικίας, παρέα με τη σύντροφό του και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών με αποτέλεσμα ο άνδρας να πάθει κρίση πανικού, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ο άνδρας αλλόφρων βγήκε στο μπαλκόνι του 5ου ορόφου όπου διέμενε και πήδηξε από τον 5ο στον 4ο όροφο ενώ στη συνέχεια άρχισε να πηδάει από το ένα μπαλκόνι στο άλλο και από τον ένα όροφο στον άλλον.

Προκλήθηκε τεράστια αναστάτωση στους κάτοικους της πολυκατοικίας οι οποίοι είχαν την εντύπωση πως πρόκειται για κλέφτη οπότε και κάλεσαν την αστυνομία.

Ο 29χρονος άνδρας πηδούσε από το ένα μπαλκόνι στο άλλο φωνάζοντας βοήθεια, μέχρι που κάποια στιγμή, κατά την προσπάθειά του να πηδήξει από το ένα μπαλκόνι στο άλλο, πιάστηκαν τα ρούχα του από ένα κάγκελο, δεν μπόρεσε να κρατηθεί και έπεσε στο κενό.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον άνδρα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Ο 29χρονος νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση.

