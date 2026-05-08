Λευκάδα: “Παγώσαμε όταν το είδαμε να κάνει ελιγμούς” λέει ο ψαράς που εντόπισε το θαλάσσιο drone

«Παγώσαμε όταν μέσα στο σκοτάδι είδαμε ένα μαύρο πράγμα να κάνει ελιγμούς» λέει στο newsit.gr ο ψαράς που μαζί με τον αδερφό του βρήκαν το θαλάσσιο drone στα ανοιχτά της Λευκάδας και το μετέφεραν μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής.



Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση με τον εντοπισμό του «ορφανού» drone που κινούνταν στο Ακρωτήριο Δουκάτο της Λευκάδας και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες στο εσωτερικό του βρισκόταν ποσότητα εκρηκτικών.

Το μήκους περίπου πέντε μέτρων σκάφος, που φαίνεται να είναι ουκρανικής προελεύσεως, μετά τη ρυμούλκηση του στο λιμάνι της Βασιλικής παραδόθηκε στο λιμενικό, το οποίο με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων προσπαθούν να λύσουν το γρίφο της παρουσίας του στο Ιόνιο Πέλαγος.



Το προηγμένο σκάφος εντοπίστηκε από δύο αδέρφια επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι αφού ενημέρωσαν το Λιμενικό στη συνέχεια το ρυμούλκησαν μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής.

«Ήταν ακόμα νύχτα και νόμιζα ότι κάποιος ψαρεύει εκεί έξω», λέει στο newsit.gr ο κ. Δημήτρης και περιγράφει καρέ καρέ τις στιγμές βίωσε στα νερά του Ιονίου.

Όπως λέει ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν ξημερώσει χθες (7/5/2026), όταν μαζί με τον αδερφό του είχαν βγει με το αλιευτικό τους για να σηκώσουν τα δίχτυα. Μέσα στο μισοσκόταδο, αυτό που αρχικά νόμιζαν ότι ήταν βρίσκονταν και κάποιος άλλος ψαράς στο σημείο, ωστόσο λίγο αργότερα αποδείχτηκε ότι μπροστά τους βρίσκονταν κάτι εντελώς διαφορετικό.

«Έφυγα το πρωί με το αλιευτικό μου σκάφος να πάω να σηκώσω τα δίχτυα στο Πόρτο Κατσίκι. Φτάνοντας στον κάβο από κάτω της Λευκάδος, στα 50 μέτρα βλέπω ένα μαύρο πράγμα. Ήταν ακόμα λίγο νύχτα, ήταν 5:30 με 6 παρά, δεν είχε φέξει ακόμη. Λέω του αδερφού μου, που ήταν στο τιμόνι, “πρόσεχε πάνω, γιατί κάποιος είναι μπροστά”. Νόμιζα ότι κάποιος ψαρεύει» λεει ο κ. Δημήτρης και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Αυτό έκανε κάποιους ελιγμούς, μία μέσα, μία έξω. Κάναμε κι εμείς κάποιους ελιγμούς. Γυρίσαμε από τα ανοιχτά και πήγαμε και σηκώσαμε τα δίχτυα. Αυτό πήγαινε προς την άκρη. Και λέω εγώ τώρα του αδερφού μου, “ρε τον βλάκα, δεν ανάβουν ένα φως; Μην πέσουμε πάνω και σκοτωθούμε;”».

Λίγα λεπτά αργότερα κι ενώ οι δύο ψαράδες επέστρεφαν στο λιμάνι της Βασιλικής στη, αντίκρισαν αυτή τη φορά το μυστηριώδες σκάφος καρφωμένο στα βράχια, με τη μηχανή του να δουλεύει ασταμάτητα.

Όπως λέει, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να το αποκολλήσουν και να το μεταφέρουν με ασφάλεια μέχρι το λιμάνι.

«Γυρνώντας για τη Βασιλική, ακριβώς πάνω στον κάβο, ούτε πέντε μέτρα, είχε μια μικρή σχισματούλα. Εκεί είχε καρφωθεί το σκάφος αυτό, και δούλευε η μηχανή του συνέχεια. Ήταν καρφωμένο στον βράχο. Φωνάζω τώρα ένα παιδί που ψάρευε από τα βράχια. Κατεβαίνει κάτω, του ρίχνω ένα σκοινί και το δένουμε. Το σπρώχνει αυτός λίγο, το τραβάμε, το αποκολλάμε από τον βράχο. Και η μηχανή δούλευε, δεν σταμάταγε η μηχανή! Παίρνω απευθείας τηλέφωνο το λιμεναρχείο και τους λέω ότι βρήκαμε αυτό το σκάφος. Ένα μαύρο, κλεισμένο τελείως, με έναν πομπό από πάνω, σαν κάμερα, σαν μικρό δορυφόρο, με δύο ηλιακές πλάκες. Το ρυμουλκήσαμε μέχρι τη Βασιλική, αλλά ακόμα και εκεί η μηχανή συνέχιζε να δουλεύει. Στο τέλος ήρθε το Λιμενικό, το πήρε και το μετέφερε σε ασφαλές σημείο», επισημαίνει.

Το μυστηριώδες USV βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, ενώ ειδικά κλιμάκια εξετάζουν την προέλευση, τη διαδρομή αλλά και τον ακριβή επιχειρησιακό ρόλο του σκάφους που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.