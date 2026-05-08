Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Μία εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (8/5/2026) σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επίθεση έγινε στις 04:00 το πρωί στο παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό στην πίσω είσοδο του κτιρίου.
Οι δράστες γέμισαν με εύφλεκτο υγρό τον μηχανισμό και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να εκραγεί ένα από τα 4 γκαζάκια που χρησιμοποίησαν.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτιρίου. Περιπολικό βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην μπροστινή είσοδο, όταν ακούστηκε η έκρηξη.
Η αστυνομία δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν. Η πυρκαγιά δεν πήρε έκταση και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
