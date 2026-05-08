Ημαθία: Συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη (φωτο)

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, συνελήφθησαν προχθές (06 Μαΐου 2026) το βράδυ σε περιοχή της Ημαθίας, ένας 52χρονος και μία 49χρονη, για διακίνηση, αποθήκευση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε σε περιοχή με πυκνή βλάστηση και κατασχέθηκε 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 565 γραμμαρίων, που είχαν αποκρύψει νωρίτερα οι προαναφερόμενοι.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία τους σε περιοχή της Ημαθίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 1,05 γραμμαρίων και

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Από την κατοχή τους κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.