MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ημαθία: Συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη (φωτο)

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, συνελήφθησαν προχθές (06 Μαΐου 2026) το βράδυ σε περιοχή της Ημαθίας, ένας 52χρονος και μία 49χρονη, για διακίνηση, αποθήκευση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε σε περιοχή με πυκνή βλάστηση και κατασχέθηκε 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 565 γραμμαρίων, που είχαν αποκρύψει νωρίτερα οι προαναφερόμενοι.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία τους σε περιοχή της Ημαθίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 1,05 γραμμαρίων και
– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Από την κατοχή τους κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Διακίνηση ναρκωτικών Ημαθία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Eurovision: Το πρόγραμμα των προβών πριν τον Ημιτελικό – Πότε θα δούμε ολοκληρωμένη την εμφάνιση του Ακύλα;

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 36 νεκροί σε επιθέσεις ισλαμιστών ανταρτών

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Λαϊκή Βραδιά” στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή από την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου και απειλεί να πλήξει το Κίεβο με μαζικά πυραυλικά πλήγματα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Τον πρώτο Οστρακογεννητικό Σταθμό στη χώρα στο ΑΠΘ επισκέφτηκε ο Κώστας Γιουτίκας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε ο Χατσίδης, ατομικό ο Γιακουμάκης