Χαλκιδική: Η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος επικήρυξε τον δράστη της δηλητηρίασης 23 ζώων στον Βάβδο

Η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος επικήρυξε με 1500 ευρώ τον δράστη της δηλητηρίασης 23 ζώων στο χωριό Βάβδος του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Πιο συγκεκριμένα, η φιλοζωική δίνει αμοιβή ύψους 1.500 ευρώ σε όποιον δώσει αξιόπιστες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δηλητηρίαση και θανάτωση 23 ζώων (22 σκυλιά και 1 γάτα).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, παράλληλα αναζητείται και το άτομο που πριν από δύο μήνες στο ίδιο χωριό, πυροβόλησε και σκότωσε 8 γατάκια.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Πολυγύρου κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το αποτρόπαιο περιστατικό της θανάτωσης των ζώων στον Βάβδο Χαλκιδικής.

