Νεκρό αρκουδάκι σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Νέα προειδοποίηση για τους κινδύνους στην άγρια πανίδα της Δυτικής Μακεδονίας

Ένα νεαρό αρσενικό αρκουδάκι, ηλικίας περίπου 1,5 έτους, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον κάθετο άξονα Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού, στη Δυτική Μακεδονία.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» από προσωπικό της διαχειρίστριας εταιρείας του αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με την οργάνωση, αυτή την περίοδο οι καφέ αρκούδες βρίσκονται σε αυξημένη αναζήτηση τροφής, καθώς μετά τον χειμέριο λήθαργο αντιμετωπίζουν έντονο τροφικό στρες. Για τον λόγο αυτό διανύουν μεγάλες αποστάσεις και συχνά πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές ή οδικούς άξονες, όπου εντοπίζουν ευκολότερα διαθέσιμες πηγές τροφής.

Η «Καλλιστώ» επισημαίνει ότι τα τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα στη Δυτική Μακεδονία αποτελούν διαχρονικό και σοβαρό πρόβλημα, το οποίο εδώ και δεκαετίες οδηγεί στον θάνατο αρκούδων και άλλων ειδών της άγριας πανίδας.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους οδηγούς που κινούνται σε περιοχές με έντονη παρουσία άγριας ζωής να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να μειώνουν την ταχύτητά τους, ιδιαίτερα κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν καταγράφεται αυξημένη μετακίνηση ζώων.

Η οργάνωση υπενθυμίζει επίσης βασικούς κανόνες ασφαλείας σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα στον δρόμο: οι επιβάτες πρέπει να παραμένουν μέσα στο όχημα, να μην ακολουθούν το ζώο αν κινείται κατά μήκος του δρόμου και να αποφεύγουν την ανάπτυξη ταχύτητας.

Μέσα από προγράμματα όπως τα LIFE ARCTOS KASTORIA, LIFE AMYBEAR και LIFE SAFE-CROSSING, η «Καλλιστώ» συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές και φορείς με στόχο τη μείωση των συγκρούσεων οχημάτων με άγρια ζώα, επιδιώκοντας την προστασία τόσο της άγριας πανίδας όσο και των οδηγών.

