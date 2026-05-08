Συναγερμός στην Αχαΐα: Δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδας η καταγραφή δέκα κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Η είδηση γνωστοποιείται λίγες ώρες μετά τον θάνατο ενός 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, χτυπημένος από λεπτοσπείρωση, σημειώνει το pelop.gr.

Την αποκάλυψη έκανε μιλώντας στον PeloponnisosFM 103.9 στην εκπομπή «Ολα λέγονται» με τη Μαρίνα Ριζογιάννη και τον Σωτήρη Παπανδρέου, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη κινητοποιηθεί προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, με τη συμμετοχή στελεχών του ΕΟΔΥ και όλων των συναρμόδιων αρχών, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η άμεση έναρξη διαδικασίας ιχνηλάτησης και καταγραφής των επαφών των νοσούντων, ενώ προβλέπεται και η χορήγηση χημειοπροφύλαξης όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών νέων περιστατικών.

