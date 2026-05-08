Χωρίς Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ελπίδες να προλάβει την ΑΕΚ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη αναμένεται να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Ολυμπιακού (10.05.2026, 19:30, Newsit.gr), για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο 31χρονος επιθετικός δούλεψε και σήμερα ατομικά στο γήπεδο κι έτσι… ξεχνάει το ματς μμε τον Ολυμπιακό και στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, στην Τούμπα, που ακολουθεί. Φυσικά, εκτός παραμένει και ο… φρεσκοεγχειρισμένος Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει για το ματς στο “Καραϊσκάκης” -δεδομένα- στις υπηρεσίες των Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά (αμφότεροι υποβλήθηκαν σε θεραπεία) ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιώργου Γιακουμάκη.

Γιώργος Γιακουμάκης ΠΑΟΚ

