Ηράκλειο: Εξαρθρώθηκε σπείρα ανηλίκων που έκλεβε αυτοκίνητα και ταξί – Δύο συλλήψεις

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης ανηλίκων που δρούσε τον τελευταίο χρόνο κλέβοντας αυτοκίνητα και ταξί προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ήδη δύο μέλη της σπείρας, ανήλικοι ενώ αναζητείται άλλος ένας.

Η αστυνομία που ταυτοποίησε τους τρεις Έλληνες ανηλίκους για την παράνομη δράση τους, σχημάτισε δικογραφία σε βάρος και δύο γυναικών ηλικιών 36 και 37 ετών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Από την έρευνα των αστυνομικών αρχών εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κλοπών από οχήματα και δύο κλοπών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και, τουλάχιστον από τις 22 Απριλίου 2025 έως τις 6 Μαΐου 2026, προχωρούσαν σε κλοπές από σταθμευμένα οχήματα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου.

Από την έρευνα προέκυψε ότι εμπλέκονται σε 14 περιπτώσεις κλοπών σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και Δ.Χ.Ε. ταξί. Από αυτές, οι επτά ολοκληρώθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες επτά έμειναν σε απόπειρα.

Συνολικά φέρονται να αφαίρεσαν 1.017 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ένα tablet και ένα ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου.

Επιπλέον, οι ανήλικοι κατηγορούνται ότι έκλεψαν δύο ενοικιαστικά Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποίησαν για να μετακινούνται προς και από τα σημεία όπου διέπρατταν τις κλοπές.

Το βράδυ της 6ης Μαΐου 2026 συνελήφθη ένας από τους ανηλίκους, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, οδηγώντας ένα από τα κλεμμένα οχήματα. Κατά τη σύλληψή του κατασχέθηκε και μικροποσότητα κάνναβης.

Την επόμενη ημέρα, 7 Μαΐου 2026, συνελήφθη ακόμη ένας από τους ανηλίκους, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν επιτηρούμενος και είχε υποχρέωση να δίνει το παρών σε αστυνομική υπηρεσία.

Τα δύο αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρως η δράση των μελών της ομάδας και το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.