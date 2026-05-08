Κώστας Τσουρός για Σία Κοσιώνη στον αέρα του ΣΚΑΙ: “Η σημερινή μέρα είναι λίγο περίεργη”

Η Σία Κοσιώνη βρίσκεται κι επίσημα εκτός ΣΚΑΙ, μετά τη σημερινή ανακοίνωση του σταθμού για το «διαζύγιό» τους, με την ίδια να παρουσιάζει απόψε το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων στο κανάλι.

Ο Κώστας Τσουρός, στην έναρξη της σημερινής του εκπομπής, ξεκίνησε με το τραγούδι «Δε φεύγω» του Μιχάλη Χατζηγιάννη, κάνοντας αναφορά στη Σία Κοσιώνη και δίνοντας έμφαση στο στίχο… δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί!

«Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή μέρα για τον ΣΚΑΙ είναι λίγο περίεργη, καθώς σήμερα η Σία Κοσιώνη θα εκφωνήσει το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων εδώ στον ΣΚΑΙ, μετά από 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο τιμόνι των ειδήσεων του καναλιού.

Θα την αποχαιρετήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας στη συνέχεια της εκπομπής, όπως κι εμείς θέλουμε», ανέφερε ο Κώστας Τσουρός στην έναρξη της εκπομπής.