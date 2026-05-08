Ηράκλειο: Άνδρας επιτίθεται στην πρώην σύντροφό του, της κάνει κεφαλοκλείδωμα και την σέρνει στο έδαφος – Βίντεο σοκ

Ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (06/05) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του σε καφετέρια, την άρπαξε από τα μαλλιά και την έριξε στο έδαφος.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το cretalive.gr, η γυναίκα εισέρχεται σε μία καφετέρια μόνη της. Ένας άνδρας, εμφανώς γνωστός της, την ακολουθεί, της επιτίθεται, της κλειδώνει το κεφάλι με τα χέρια του, την αρπάζει από το λαιμό και τη ρίχνει κάτω.

Την πιέζει στον αυχένα, ενώ παράλληλα την κρατάει σφιχτά από το χέρι. Η γυναίκα αντιστέκεται και χτυπάει τον άνδρα σε μία προσπάθεια να ελευθερωθεί από τη λαβή του, όμως σωριάζεται εκ νέου. Φωνάζει για βοήθεια, μέχρι που ο άνδρας τελικά την αφήνει και φεύγει από το κατάστημα.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος ενημερώθηκε για το περιστατικό στην καφετέρια και είδε το βίντεο από τις κάμερες, τον εντόπισε να παραπατάει στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, τον αναγνώρισε και τον συνέλαβε μαζί με άλλους αστυνομικούς που είχαν σπεύσει στο σημείο.

Δείτε το βίντεο