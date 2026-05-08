MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δύο συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων, κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

|
THESTIVAL TEAM

Σε συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ με την κωδική ονομασία «Broken Chain» ήρθε στο φως κύκλωμα για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ σε βάρος ακόμη τριών σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση του κυκλώματος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων αποκαλύφθηκε μετά από στοχευμένες ψηφιακές έρευνες και ανάλυση δεδομένων με εξειδικευμένα εργαλεία κυβερνοεγκληματολογίας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή, εντοπίστηκαν στην Ελλάδα χρήστες που, μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, φέρονται να είχαν πρόσβαση και να προέβαιναν σε διαμοιρασμό αρχείων παράνομου περιεχομένου.

Το υλικό αφορά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, οδηγώντας στον εντοπισμό των οικιακών συνδέσεων και των τόπων κατοικίας τους.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση σε διάστημα τριών ημερών, από 5 έως 7 Μαΐου, με έρευνες σε σπίτια των υπόπτων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 USB αποθηκευτικά μέσα και δύο φορητοί υπολογιστές.

Σε επιτόπιους ελέγχους ψηφιακών πειστηρίων που διενεργήθηκαν σε δύο από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκε εκτεταμένο παράνομο υλικό, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψή τους.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση και αξιολόγηση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Η δικογραφία για τα υπόλοιπα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα αναμένεται να διαβιβαστεί αρμοδίως.

Πορνογραφία ανηλίκων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 19 ώρες πριν

Τρία ζώδια που θα βιώσουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να μπουκάρει με πιστόλι στο κατάστημα που εργάζεται η πρώην του – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Fund προχωρά σε πλειστηριασμό σπιτιού υπερήλικης 103 ετών η οποία δεν είχε πάρει καν το δάνειο!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ρεάλ Μαδρίτης: Μετά τον Βαλβέρδε, τσακώθηκαν οι Μπαπέ και Βινίσιους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

ΥΠΑΑΤ για αφθώδη πυρετό στη Λέσβο: Ακόμη και με εμβολιασμό θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα εκρίζωσης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα