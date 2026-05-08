MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νωρίτερα το πρώτο δρομολόγιο του μετρό για να εξυπηρετούνται οι επιβάτες των τρένων

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, ο πρώτος συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινά στις 5:15 π.μ., αντί για τις 5:30 π.μ. που ισχύει σήμερα.

Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα – Λάρισα (05:55), δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Η αλλαγή του ωραρίου θα τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και θα ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Πρόκειται για μια πρακτική παρέμβαση για την βελτίωση της καθημερινότητας, η οποία ανταποκρίνεται σε αιτήματα επιβατών και εργαζομένων που χρησιμοποιούν συνδυαστικά το μετρό και τον σιδηρόδρομο για τις μετακινήσεις τους.

Μετρό Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Ελπίζω να μην λείψει κανείς από τη μάχη των εκλογών, όποιος το κάνει θα έχει την ευθύνη του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ίος: Νεκρός 69χρονος Γερμανός τουρίστας σε σκάφος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Fund προχωρά σε πλειστηριασμό σπιτιού υπερήλικης 103 ετών η οποία δεν είχε πάρει καν το δάνειο!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Πάτρα: Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπείρωση – Φόβοι και για φυματίωση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Εκτός εαυτού 29χρονος – Πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι μετά από χρήση ναρκωτικών