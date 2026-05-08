Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διπλοκατοικία στις Συκιές – Επί τόπου η Πυροσβεστική
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) σε διπλοκατοικία στις Συκιές Θεσσαλονίκης.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά στη σκεπή της διπλοκατοικίας λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν άμεσα τη φωτιά πριν επεκταθεί.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξε τραυματισμός.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε σκεπή διπλοκατοικίας σε περιοχή του δήμου Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026