Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διπλοκατοικία στις Συκιές – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) σε διπλοκατοικία στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά στη σκεπή της διπλοκατοικίας λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν άμεσα τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξε τραυματισμός.