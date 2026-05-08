Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 8η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 8 Μαΐου:

1821 Η Μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βρυώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια.

1886 Το φαρμακείο «Τζέικομπς» στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαΐνης.

1897 Λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. (Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897)

1926 Φθάνει ατμοπλοϊκώς στον Πειραιά προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την Ορχήστρα του «Συλλόγου Συναυλιών».

1936 Ο «Μάης του ’36» στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες.

1945 Η Ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Ημέρα της Νίκης.

Γεννήσεις

1828 Ερρίκος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. (Θαν. 30/10/1910)

1899 Φρίντριχ Χάγεκ, Αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλευθερισμού, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. (Θαν. 23/3/1992)

1945 Κιθ Τζάρετ, Αμερικανός πιανίστας, από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ.

Θάνατοι

1873 Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, που επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. (Γεν. 20/5/1806)

1880 Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος. (Γεν. 12/12/1821)

1903 Πολ Γκογκέν, Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. (Γεν. 7/6/1848)

1936 Όσβαλντ Σπένγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του «Η Παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. (Γεν. 29/5/1880)

Γιορτάζουν

Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο των Ωοθηκών

Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας)

Ώρα Μνήμης και Συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου