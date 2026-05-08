Έλενα Χριστοπούλου: Το καρφί για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου – “Δεν είπα ποτέ ότι θέλω να γίνω η μάνα κάποιου – Μαμά λέω μόνο τη μαμά μου”

Η Έλενα Χριστοπούλου σε συνέντευξή της στην Ανθή Σαλαγκούδη, μίλησε για το τέλος της επαγγελματικής της σχέσης με την Κλέλια Ανδριολάτου αλλά και για τον όρο «μαμά» με τον οποίο την αποκαλούσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Όταν γίνεται ένα deal break υπάρχει στεναχώρια από παντού. Η συνήθεια είναι πολύ μεγάλο πράγμα», είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

Η Έλενα Χριστοπούλου είπε στη συνέχεια: «Ο σεβασμός και το πώς λήγεις μια σχέση, είναι πάρα πολύ καθοριστικός. Επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα για “σύννεφα”, συναποφασίσαμε με την Κλέλια Ανδριολάτου να κάνουμε ένα story ωραίο, όπως και έγινε, και τελείωσε η ιστορία. Δεν έχει άλλα δακρύβρεχτα σενάρια από πίσω, ούτε δράκους».

Σε άλλο σημείο, η Έλενα Χριστοπούλου έριξε τα «καρφιά» της για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Δεν είπα ποτέ ότι θέλω να γίνω η μάνα κάποιου, ή η γιαγιά ή η θεία κάποιου. Εγώ μαμά, λέω μόνο τη μαμά μου, mother λέω μόνο τη μητέρα μου. Δεν έχω πει κάποια άλλη γυναίκα, γιατί προφανώς δεν είχα την ανάγκη, γιατί έχω τη μαμά μου».

Η Έλενα Χριστοπούλου ανέφερε επίσης: «Παλιά δε μάθαινα από τα λάθη μου, γιατί δε τους έδινα σημασία. Τώρα ήρθε η ώρα να παίρνω και τα μαθήματά μου και να πηγαίνω… Νομίζω ότι δε μπορώ να κάνω άλλο κακό στον εαυτό μου με βλακείες».

