Κρις Τζένερ: Το Ozempic με αρρώστησε

THESTIVAL TEAM

Η Kris Jenner είναι μια από τις επώνυμες που έχουν πάρει το Ozempic, το διαβόητο φάρμακο για τον διαβήτη, στο οποίο πολλοί celebrities καταφεύγουν για απώλεια βάρους. Ωστόσο σε ένα νέο podcast η αρχηγός της οικογένειας Kardashian είπε ότι όχι μόνο δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα στην περίπτωσή της, αλλά την αρρώστησε κιόλας.

«Το δοκίμασα μία φορά, όταν κανένας δεν ήξερε τι ήταν, και πραγματικά με αρρώστησε. Δεν μπορούσα πλέον να δουλέψω. Είχα ναυτίες. Οπότε σκέφτηκα, ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο».

Με τους γιατρούς της αναζήτησαν λοιπόν εναλλακτικές λύσεις και «συνειδητοποίησα ότι τα ενέσιμα πεπτίδια ήταν πραγματικά καλά για εμένα. Τα συνδυάζω με συμπληρώματα διατροφής». Η συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιείται για την απώλεια βάρους και τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων, σύμφωνα με την Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία American Medical Association. Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, ωστόσο, καθώς κάποια από αυτά δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς και ενδέχεται να προκαλούν παρενέργειες που κυμαίνονται από στομαχικές διαταραχές έως παγκρεατίτιδα.

Η Jenner πάντως, σύμφωνα με τη συμβουλή των γιατρών με τους οποίους συνεργάζεται, τα συνδυάζει με ιχθυέλαια και συμπληρώματα ω-3 λιπαρών οξέων. «Αυτό άλλαξε τα πάντα» σχολιάζει. «Πρόσθεσε επίσης κάποιες ώρες ύπνου, γιατί ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί».

Πηγή: marieclaire.gr

