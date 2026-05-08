MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θεσσαλονίκη: Ο δήμος εξασφάλισε την παραχώρηση οικοπέδου στην Τούμπα για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού

|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε την παραχώρηση αδόμητου οικοπέδου συνολικής έκτασης 1.528 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Κλεάνθους από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή.

Η θετική απάντηση του Υπουργείου στο σχετικό αίτημα του Δήμου θεωρείται μια σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών της πόλης, καθώς πρόκειται για έναν χώρο που θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της προσχολικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής, οι διαδικασίες για τη δημιουργία της νέας δομής αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, με στόχο να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες φιλοξενίας βρεφών και νηπίων στην ευρύτερη περιοχή.

Η δημιουργία του νέου βρεφονηπιακού σταθμού εκτιμάται ότι θα δώσει ουσιαστική «ανάσα» σε πολλές οικογένειες της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας περισσότερες διαθέσιμες θέσεις σε δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τους γονείς, αλλά και στην ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε σύγχρονες υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης.

Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων για κοινωνικούς σκοπούς αποτελεί βασική προτεραιότητα, με έμφαση σε έργα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις γειτονιές και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τελευταίες παραστάσεις για το “Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα” στο Radio City

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Demy για ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή: Δεν περίμενα τον αντίκτυπο που είχε το ότι μίλησα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ίος: Νεκρός εντοπίστηκε τουρίστας σε σκάφος στο λιμάνι

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 8η Μαΐου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Φον ντερ Λάιεν: Πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ