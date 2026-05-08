Μαρινάκης για το “ιδρώνουμε τη φανέλα”: Δεν ήταν μήνυμα σε πρόσωπα, αλλά κάλεσμα πολιτικής μάχης

Σαφές μήνυμα διαρκούς πολιτικής παρουσίας και υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου επιχείρησε να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη φράση περί «ιδρώματος της φανέλας» προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM υπογράμμισε πως η αναφορά του πρωθυπουργού δεν στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένων υπουργών ή κομματικών στελεχών.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη ο πρωθυπουργός εξέφρασε μια αυτονόητη πολιτική θέση, την οποία – όπως είπε – έχει υπηρετήσει ο ίδιος σε κάθε στάδιο της πορείας του, από βουλευτής και υπουργός έως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός: ότι οι πολιτικές μάχες κερδίζονται μόνο όταν όλοι συμμετέχουν ενεργά και βγαίνουν μπροστά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης πολιτικής πίεσης ή δύσκολης επικαιρότητας, τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να δίνουν πιο δυναμικό «παρών» στον δημόσιο διάλογο και να υπερασπίζονται με καθαρό τρόπο τις κυβερνητικές επιλογές. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την περίοδο μετά την τραγωδία των Τεμπών, όταν – όπως ανέφερε – αναπτύχθηκε μια πρωτοφανής προσπάθεια παραπληροφόρησης και ορισμένα στελέχη χρειάστηκε να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος στη δημόσια αντιπαράθεση.

«Το να ιδρώνεις τη φανέλα σημαίνει να βγαίνεις μπροστά και να απαντάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι κάθε υπουργός δεν εκπροσωπεί μόνο το χαρτοφυλάκιό του αλλά και συνολικά την κυβέρνηση και την παράταξη. Όπως είπε, ακόμη και αν υπάρχουν υπουργεία με ιδιαίτερη θεσμική ευαισθησία, όπως η Εξωτερική Πολιτική ή η Άμυνα, τα πολιτικά στελέχη δεν παύουν να έχουν συνολική πολιτική ευθύνη στον δημόσιο διάλογο.

Αναφερόμενος στις ερμηνείες που συνέδεσαν τη δηκτική τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, με τον Νίκο Δένδια, ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ζήτημα, τονίζοντας ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αποτελεί έναν από τους βασικούς εκφραστές και συντελεστές της πολιτικής Μητσοτάκη τόσο από τη θέση του στο υπουργείο Εξωτερικών όσο και σήμερα στο υπουργείο Άμυνας.

Παράλληλα, επέμεινε ότι είναι λάθος η προσωποποίηση της συζήτησης, καθώς – όπως είπε – το μήνυμα του πρωθυπουργού είχε συνολικό πολιτικό χαρακτήρα και αφορούσε την ανάγκη όλα τα κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επικοινωνίας με την κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών μετά τη ΔΕΘ, με αφορμή σχετική αναφορά του πρωθυπουργού προς τον Κώστα Υψηλάντη, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν έχει αλλάξει και πως οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά το 2027.

«Εγώ γνωρίζω αυτό που είπε ο πρωθυπουργός, ότι εκλογές θα γίνουν το 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τα σενάρια για κάλπες τον Οκτώβριο. Όπως σημείωσε, όσο η κυβέρνηση πλησιάζει προς το τελευταίο έτος της θητείας της, θα εντείνονται οι σχετικές συζητήσεις και οι πολιτικές ερμηνείες, ωστόσο επέμεινε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και στα ερωτήματα για το κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει εκ νέου αυτοδυναμία παρά τη φθορά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι και πριν από τις εκλογές του 2023 τα ποσοστά των μετρήσεων ήταν αντίστοιχα. Όπως είπε, κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τα δικά της πολιτικά διλήμματα, ωστόσο ο στόχος της αυτοδυναμίας το 2027 παραμένει σταθερός.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί αφενός από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στο σύνολο της τετραετίας και αφετέρου από το σχέδιο που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της παράταξης είναι πως διαθέτουν συγκεκριμένο και συνεκτικό πολιτικό σχέδιο «με αρχή, μέση και τέλος», χωρίς αυτό να σημαίνει – όπως πρόσθεσε – ότι δεν υπάρχουν τομείς που χρειάζονται διορθώσεις.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν μπορεί να υποτιμηθεί η επιστροφή ενός πρώην πρωθυπουργού στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής. Υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας εξελέγη πρωθυπουργός από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και κρίθηκε τόσο για τη διακυβέρνησή του το 2019 όσο και στη συνέχεια ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός κινείται πολιτικά σε διαφορετικό πεδίο από τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για μια λογική «εύκολων αλλά ανεφάρμοστων λύσεων», έντονης πόλωσης και δημαγωγίας. Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ακολουθήσει αυτή την τακτική, ενώ υποστήριξε ότι και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη επιλέγει να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση.

Ερωτηθείς αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εξελιχθεί στον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας και να βρεθεί στη δεύτερη θέση του πολιτικού σκηνικού, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει το πλεονέκτημα ότι εκφράζει πιο αυθεντικά τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και τη λογική των «ανέξοδων υποσχέσεων». Από την άλλη πλευρά, σημείωσε ότι πρόκειται για μια πολιτική περίπτωση που έχει ήδη κριθεί από τους πολίτες τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι τελικά η κοινωνία θα είναι εκείνη που θα αποφασίσει.

Τέλος, σχετικά με την πιθανή απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι πέρα από το τυπικό πρωτόκολλο υπάρχει και προσωπική επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό, Σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Θεόδωρος Ρουσόπουλος θα τον επισκεφθεί και θα του απευθύνει πρόσκληση.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πάντως ότι η παρουσία ή μη του κ. Καραμανλή αποτελεί προσωπική του απόφαση, την οποία η κυβέρνηση δεν πρόκειται να σχολιάσει. Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί «ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης», κάτι που – όπως είπε – δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.