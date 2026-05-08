Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για το δίκιο του λαού

Σε σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και μαζικών φορέων που διοργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Τρικάλων του ΚΚΕ με θέμα «Ο πόλεμος και τα κέρδη τους ή οι ζωές και οι ανάγκες μας» μίλησε χθες βράδυ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων, με τη συμμετοχή κόσμου, συλλόγων και φορέων του νομού Τρικάλων.

Τον Δημήτρη Κουτσούμπα καλωσόρισε στην πόλη των Τρικάλων ευχαριστώντας τον θερμά για την παρουσία του στη σύσκεψη η Γεωργία Καπέτη, Γραμματέας της ΤΕ Τρικάλων του ΚΚΕ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του ο λαός του νομού εξαιτίας της πολιτικής που θεωρεί «κόστος» τις λαϊκές ανάγκες και τις θυσιάζει στο βωμό του κέρδους. Αυτό το ζήτημα αναδείχθηκε από τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των φορέων που πήραν τον λόγο στην σύσκεψη.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά που βρίσκεται στα Τρίκαλα, τόνισε ότι παρόλο που ο ίδιος έχει καιρό να βρεθεί στο νομό, το ΚΚΕ με τις κομματικές του οργανώσεις, την Κοινοβουλευτική Ομάδα, την Ευρωομάδα του, αλλά και μέσα από τους φορείς που πρωτοστατούν τα μέλη του ΚΚΕ, με παρεμβάσεις του, έχει αναδείξει μία σειρά ζητήματα που αφορούν και την περιοχή των Τρικάλων, όπως για το νοσοκομείο, τους αγρότες, το εργοστάσιο της Βιολάντα, τα ζητήματα του περιβάλλοντος κ.α

Μεταξύ άλλων στην παρέμβασή του ο κ. Κουτσούμπας για τα ζητήματα που τέθηκαν στη σύσκεψη, τόνισε:

«Οι παρεμβάσεις που προηγήθηκαν, 10 αν δεν κάνω λάθος, ανέδειξαν, η καθεμιά κι από ένα διαφορετικό μετερίζι, πόσο εύστοχος είναι ο τίτλος της σημερινής μας συγκέντρωσης: “Ο πόλεμος και τα κέρδη τους ή οι ζωές και οι ανάγκες μας”. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημμα της εποχής μας. Γιατί, όπου κι αν κοιτάξουμε, την ίδια αντίφαση θα δούμε. Από τη μια οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία, τα επιτεύγματα δηλαδή της ανθρώπινης εργασίας και σκέψης, για να μπορούμε να ζήσουμε με ένα επίπεδο κάλυψης των αναγκών μας που δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα. Στον 21ο αιώνα βρισκόμαστε, κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Και όταν λέμε “ανάγκες” δεν εννοούμε μονάχα το ύψος του μισθού και την αγοραστική δύναμη.

Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε τον 21ο αιώνα να περιορίζεται ο άνθρωπος μόνο στα βασικά είδη διαβίωσης και μάλιστα να πρέπει να αγωνιά και γι’ αυτά. Εννοούμε ταυτόχρονα τη σύγχρονη στέγη, τη δωρεάν, δημόσια παιδεία και υγεία, τον ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, την ασφάλεια στην εργασία, την πρόσβαση στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, την κοινωνική πρόνοια, τη φροντίδα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και τόσα άλλα ακόμα.

Κι όλα αυτά, βέβαια, να κατοχυρώνονται και για την πόλη και για την ύπαιθρο, για τα χωριά μας. Με δυο λόγια εννοούμε τα πάντα, γιατί τα πάντα παράγονται από τον μόχθο του εργάτη, του αγρότη, του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία, του κάθε βιοπαλαιστή και αυτοί δικαιούνται να τα απολαμβάνουν. Αντί για αυτό όμως τι βλέπουμε; Όχι μόνο να μην ικανοποιούνται σήμερα αυτές οι ανάγκες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση ολοένα και να χειροτερεύει, να μην ισχύουν ούτε αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα».

Όπως είπε ο ίδιος, «ακούσαμε και σήμερα ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της περιοχής. Τραγικές ελλείψεις, κλειστές αίθουσες, υποστελέχωση, εξουθενωμένο και κακοπληρωμένο προσωπικό. Τα ίδια ισχύουν φυσικά σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό το ξέρει ο οποιοσδήποτε έχει επισκεφθεί δημόσιο νοσοκομείο. Και δεν περιμένει φυσικά να ενημερωθεί για την κατάσταση από τα τηλεοπτικά σόου και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κάνει ο Αδ. Γεωργιάδης, ο υπουργός «εμπορίας της υγείας», όπως είπε σωστά ο συμπολίτης σας γιατρός».

«Αυτά όμως δεν γίνονται τυχαία, ούτε απλά από ανικανότητα. Είναι συνειδητή υλοποίηση», τόνισε, «μιας πολιτικής που θέλει την υγεία να είναι εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας για τα διάφορα κοράκια. Γιατί αυτό που δε βρίσκει ο εργαζόμενος στο ΕΣΥ, θα αναγκαστεί να το αναζητήσει στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας αδρά».

«Είναι το αποτέλεσμα των περικοπών στις δαπάνες που αφορούν τις ζωές μας, για να βγαίνουν τα υπερπλεονάσματα που έχουν συμφωνήσει όλες οι κυβερνήσεις με την ΕΕ. Για να δίνονται επίσης επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, για να υπάρχουν τα 7 δισ. τον χρόνο που δίνονται σε εξοπλισμούς για τις αποστολές της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των διαφόρων σχηματισμών των “προθύμων” που διαμορφώνονται σήμερα» πρόσθεσε.

«Ο ένοχος είναι το αδυσώπητο κυνήγι του κέρδους, είναι η καπιταλιστική εργοδοσία, που σε αυτόν τον βωμό θυσιάζει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, γιατί αντικειμενικά γι’ αυτήν αποτελούν “κόστος”. Έτσι χτίζονται πάντα οι διάφορες “αυτοκρατορίες”, τα “πρότυπα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας” που διαφημίζουν διαρκώς οι κυβερνήσεις, οι τοπικοί βουλευτάδες και οι διάφοροι πληρωμένοι παπαγάλοι» ανέφερε.

Και πρόσθεσε ότι «αυτά έλεγαν και για συγκεκριμένη επιχείρηση και μάλιστα ακόμα και μετά την τραγωδία. Μέχρι που άρχισαν να βγαίνουν τα αδιάσειστα στοιχεία στην επιφάνεια και κατάπιαν τη γλώσσα τους. Σε όλους αυτούς οι κυβερνήσεις, οι Περιφέρειες και η ΕΕ δίνουν πακτωλούς εκατομμυρίων με τη μορφή ενισχύσεων και φοροαπαλλαγών, που βγαίνουν από τη ληστεία του λαού».

«Για να κερδίσει σήμερα κάτι ο εργαζόμενος, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, δηλαδή να μειωθούν τα κέρδη του. “Και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος” δε γίνεται και όποιος το λέει κοροϊδεύει και τελικά μόνο τον σκύλο θέλει να ταΐσει. Γι’ αυτούς, τους καπιταλιστές, προσθέτουν διαρκώς νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Όπως το είδαμε πολύ χαρακτηριστικά στη στάση της εργοδοσίας της Βιολάντα απέναντι στην προσπάθεια του Εργατικού Κέντρου να έρθει σε επαφή με τους εργαζόμενους. Η Βιολάντα δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τουλάχιστον 201 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα το 2025» σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας.

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στους αγρότες, λέγοντας: «Βλέπουμε τους βιοπαλαιστές αγρότες και εδώ, στη Θεσσαλία, στον νομό Τρικάλων, να βρίσκονται σε μια πραγματικά απελπιστική θέση, όπως ακούστηκε κι από τον εκπρόσωπό τους. Δε τους έφταναν τα προβλήματα που είχαν ήδη, με το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις εξευτελιστικές τιμές που τους δίνουν τα μονοπώλια, με τις φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι πλημμύρες και όλα αυτά που ειπώθηκαν με τον Ντάνιελ κ.λπ. Εξαιτίας της έλλειψης μέτρων πρόληψης, με τα έργα αποκατάστασης που δεν προχωράνε, με την εγκληματική διαχείριση των ζωονόσων, μην τυχόν και θιγούν τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας. Ήρθε και αυτός ο άδικος, ο ιμπεριαλιστικός, όπως λέμε εμείς, πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και έχει εκτινάξει εκ νέου το κόστος παραγωγής. Οι παραγωγοί αδυνατούν να καλλιεργήσουν και η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει με μέτρα – ψίχουλα, τα οποία στην πραγματικότητα καταλήγουν πάλι στις τσέπες των μονοπωλίων, χωρίς να καλύπτουν ούτε κατ’ ελάχιστο την πραγματική αύξηση του κόστους».

Να επιστραφεί, τόνισε επίσης ο κ. Κουτσούμπας, «στους πραγματικούς δικαιούχους το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που «έφαγαν» οι επιτήδειοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια. Εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και πλαφόν στα λιπάσματα, στους σπόρους και στα φάρμακα. Άμεσες αποζημιώσεις στο 100% για τις ζημιές και τις νόσους. Ταυτόχρονα, θα στηρίξουμε με το δικό μας σκεπτικό, την πρόταση για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, «η εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση, είναι ανάγκη να δυναμώσει ακόμα πιο αποφασιστικά παντού και στις εκλογές με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Για να νιώθει η όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση καυτή την ανάσα του λαού σε κάθε της βήμα. Για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές προς όφελός του. Το ΚΚΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, για το δίκιο του λαού».