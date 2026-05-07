Τον πρώτο Οστρακογεννητικό Σταθμό στη χώρα στο ΑΠΘ επισκέφτηκε ο Κώστας Γιουτίκας

Τον πρώτο Οστρακογεννητικό Σταθμό στη χώρα, που τέθηκε σε λειτουργία κατόπιν προγραμματικής σύμβασης της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, με τον ΕΛΚΕ και το Εργαστήριο Ιχθυοκομίας και Αλιείας του Α.Π.Θ., επισκέφθηκε σήμερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Οστρακογεννητικού Σταθμού, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Γενετικής του Εργαστηρίου Ιχθυοκομίας και Αλιείας του Α.Π.Θ., Γιάννης Γιάντσης, που ξενάγησε τον Αντιπεριφερειάρχη, στις εγκαταστάσεις του Σταθμού εντός του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ., τον ενημέρωσε για την εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας σε μύδια της ευρύτερης περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου που εκτρέφονται στον Οστρακογεννητικό Σταθμό, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά για την ανάπτυξη γόνου μυδιού ανθεκτικού στις υψηλές θερμοκρασίες και τις ειδικές συνθήκες που προκαλεί η Κλιματική Κρίση.

Η παραγωγή γόνου με υψηλή προσαρμοστικότητα στις νέες κλιματικές συνθήκες αποτελεί τον πρώτο από τους στόχους ίδρυσης του Οστρακογεννητικού Σταθμού και όπως εκτίμησε ο κ. Γιάντσης, η δωρεάν διάθεση του στους μυδοκαλλιεργητές θα είναι εφικτή εντός του 2027.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ενημερώθηκε ότι με εξίσου ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται και οι επόμενοι δύο στόχοι ίδρυσης του Σταθμού, η ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας για την υποστήριξη των οστρακοπαραγωγών, καθώς και η επέκταση της οστρακοκαλλιέργειας στην Κεντρική Μακεδονία σε νέα είδη.

Στις εγκαταστάσεις του Οστρακογεννητικού Σταθμού, αυτή τη στιγμή εκτρέφονται επίσης αχιβάδες και κυδώνια, ενώ όπως επισημάνθηκε στον κ. Γιουτίκα, η παραγωγή στρειδιών

είναι μια ακόμη εφικτή επιλογή για την ενίσχυση της οστρακοκαλλιέργειας στο Θερμαϊκό Κόλπο.

«Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δικαιώνουν την απόφαση μας. Με τον πρώτο Οστρακογεννητικό Σταθμό σε λειτουργία,πετυχαίνουμε να ανεβάσουμε πολύ σύντομα σε “νέα πίστα”, την οστρακοκαλλιέργεια στην Κεντρική Μακεδονία. Αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο με το οποίο υποστηρίζουμε στην πράξη τους μυδοκαλλιεργητές, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικοί στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε και να δημιουργήσουμε επιπλέον εισόδημα στην ελληνική οικονομία, καθώς το προϊόν αυτό είναι κυρίως εξαγώγιμο. Ταυτόχρονα, με την καθοδήγηση του επιστημονικού δυναμικού του ΑΠΘ, στηρίζουμε τον εμπλουτισμό της οστρακοκαλλιέργειας, αλλά και την οστρακαλιεία με νέα είδη, αφού οι ειδικοί μας διαβεβαιώνουν ότι μπορούμε να παράξουμε και γόνο άλλων οστράκων, όπως αχιβάδες, κυδώνια, στρείδια που δεν παράγονται σήμερα στην Ελλάδα», δήλωσε στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος Κεφαλάς, που ήταν παρόν, σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο πρώτος Οστρακογεννητικός Σταθμός, στη χώρα, στη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας, στην πράξη.

«Βρισκόμαστε σε ένα εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου με συντονιστή και χρηματοδότη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιχειρούμε να λύσουμε το πρόβλημα της βιωσιμότητα της μυδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Το προϊόν είναι πολύτιμο για την εθνική οικονομία και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές», σημείωσε ο κ. Κεφαλάς.

«Ο Θερμαϊκός Κόλπος είναι ένα χρυσωρυχείο που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί όσο πρέπει. Σε ένα χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε κάποιες πρώτες ελεγμένες ποσότητες γόνου μυδιού, ώστε να δοκιμαστούν στο πεδίο, σε μονάδες καλλιέργειας. Για τα πιο παραγωγικά χαρακτηριστικά το Πανεπιστήμιο κάνει έρευνα, παράγει τεχνογνωσία που θέλει να δώσει στους παραγωγούς και την πολιτεία. Το όραμα που έχουμε και σε συνεργασία με την Περιφέρεια είναι να δημιουργηθεί κάποια στιγμή ένας κρατικός

οστρακογεννητικός σταθμός και σε σταθερή συνεργασία με εμάς να παίρνει την τεχνογνωσία και να την εφαρμόζει στην πράξη προς όφελος των παραγωγών», υπογράμμισε ο επιστημονικά υπεύθυνος του Οστρακογεννητικού Σταθμού, Γιάννης Γιάντσης.

Φανερά συγκινημένος ο Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας του ΑΠΘ, ειδικός στη φυσιολογία οστρακοειδών και ιχθύων και μέλος της επιστημονικής ομάδας του Οστρακογεννητικού Σταθμού, Βασίλης Μιχαηλίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, βρέθηκαν νέοι επιστήμονες και νέοι πολιτικοί, για να κάνουν πραγματικότητα την ίδρυση του Οστρακογεννητικού Σταθμού. «Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Γιουτίκα, που στήριξε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια. Η θέληση τέτοιων ανθρώπων για να πάει μπροστά ο τόπος, είναι μεγάλη υπόθεση», είπε.

Παρόντες στην επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης στον Οστρακογεννητικό Σταθμό, ήταν ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιχθυοκομίας και Αλιείας του Α.Π.Θ., Καθηγητής, Απόστολος Αποστολίδης, ο ιχθυολόγος, διδάκτωρ του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Θανάσης Λάττος, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ, Κώστας Τερτιβανίδης, καθώς και ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Μυδοκαλλιεργητικού Συλλόγου του Δήμου Δέλτα, Βαγγέλης Κουτρούτσιος και ο πρώην Πρόεδρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα, Κωνσταντίνος Βερβίτης, που σε δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία του έργου για την συνέχιση και αναβάθμιση του κλάδου της οστρακοκαλλιέργειας.