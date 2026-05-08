BBC: Ξεκινά η ανάπτυξη εμβολίου για τον χανταϊό

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων από τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αφρική εργάζεται εντατικά για την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου κατά του χανταϊού, του επικίνδυνου ιού που επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο μετά τα κρούσματα που καταγράφηκαν σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

Βασικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος, όπως αναφέρει το BBC, δεν είναι μόνο η δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου, αλλά και η ανάπτυξη τεχνολογίας που θα επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευσή του χωρίς την ανάγκη βαθιάς κατάψυξης, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη.

Κομβικό ρόλο στην έρευνα διαδραματίζει η Άσελ Σαρτμπάεβα, η οποία εδώ και 15 χρόνια αναπτύσσει την καινοτόμο τεχνολογία «ensilication». Η μέθοδος βασίζεται στην επικάλυψη του εμβολίου με εξαιρετικά λεπτά στρώματα ανόργανου υλικού, τα οποία λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες και στις απότομες περιβαλλοντικές μεταβολές.

Όπως εξηγεί η ίδια, σήμερα πολλά εμβόλια απαιτούν αυστηρές συνθήκες ψύξης ώστε να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διανομή τους σε φτωχές ή δυσπρόσιτες περιοχές. Η νέα τεχνολογία φιλοδοξεί να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα.

«Η ανάπτυξη ενός εμβολίου θα ήταν τεράστιο επίτευγμα, γιατί θα μπορούσαμε να προλαμβάνουμε τα περιστατικά της νόσου ή τουλάχιστον να περιορίζουμε τις σοβαρές επιπτώσεις της λοίμωξης», ανέφερε η καθηγήτρια Σαρτμπάεβα.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιο του Μπαθ συνεργάζεται με επιστήμονες στο Τέξας, οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει το αντιγόνο κατά του χανταϊού, καθώς και με ερευνητές στη Νότια Αφρική.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας αφορά την εφαρμογή της τεχνολογίας θερμικής σταθεροποίησης στο υποψήφιο εμβόλιο, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται χωρίς αλλοίωση ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή στη διανομή εμβολίων, επιτρέποντας ακόμη και τη μεταφορά τους μέσω drones σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση ή ελλιπείς υποδομές ψύξης.

Από την πλευρά του, ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μπαθ, Ντάνκαν Κρεγκ, χαρακτήρισε την έρευνα «πρωτοποριακή», υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής αναγνώριση της ομάδας οφείλεται στη διαφορετική και καινοτόμο προσέγγιση που ακολουθεί στην ανάπτυξη και διανομή των εμβολίων.