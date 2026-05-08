Ανδρουλάκης: Τετραήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται

«4ήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται!», αναφέρει σε νέο βίντεο που ανέβασε στο TikΤok, ο Νίκος Ανδρουλάκης όπου παρουσιάζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας.

Η πρόταση κινείται στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και για θέσεις έντασης διανοίας όπως προγραμματιστές, υπηρεσίες HR, λογιστές, marketeers, data analysts, διοικητικές υπηρεσίες κ.ά.

«Λιγότερο burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.