Μιχάλης Ζαμπίδης: Υπέγραψα ρήτρα 2 εκ. ευρώ για να μη τραυματίσω με αντιαθλητικό τρόπο τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ

Στην εκπομπή Happy Day μίλησε ο Μιχάλης Ζαμπίδης, με αφορμή τη μεγάλη αναμέτρηση που ετοιμάζεται να δώσει απέναντι στον θρύλο της πυγμαχίας Φλόιντ Μεϊγουέδερ.

Ο πρωταθλητής του κικ μποξ περιέγραψε τα συναισθήματά του λίγο πριν από τον σημαντικό αυτό αγώνα, ο οποίος σηματοδοτεί και την επιστροφή του στη δράση έπειτα από χρόνια αποχής.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας του, καθώς θα βρεθεί απέναντι σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αθλητές των μαχητικών σπορ.

«Είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμένα. Αγωνίζομαι με τον κορυφαίο πυγμάχο όλων των εποχών. Προπονούμαι κάθε μέρα δυνατά, σκληρά, και ο στόχος μου είναι 27 Ιουνίου να είμαι στη μέγιστη ψυχοσωματική απόδοση που μπορώ να έχω», δηλώνει στην πρωινή εκπομπή του Alpha, τρεις μήνες πριν τον αγώνα.

«Κάθε πρωί στάνταρ υπάρχει προπόνηση, αυστηρή διατροφή, ζύγισμα, διατροφολόγους. Μπήκα πάλι στο κομμάτι του πρωταθλητισμού. Ξαφνικά εκεί πέρα που τρως 180-200 γραμμάρια ρύζι, πας στον διατροφολόγο και φεύγεις και κοιτάς το χαρτί και λες «μάλλον δεν είδα καλά» και βλέπεις ένα 80 γραμμάρια ρύζι με 120 γραμμάρια πρωτεΐνη. Μια μέρα πριν πρέπει να είμαι 71 κιλά. Την ημέρα του αγώνα μπορεί να είμαι 73 και 74», περιγράφει ο Μιχάλης Ζαμπίδης για την προετοιμασία του.

«Τρως ελάχιστα, το βράδυ κάνεις σάουνα για να φύγουν όσα περισσότερα νερά, μετά κουκουλώνεσαι με κουβέρτες, πολλά ρούχα, για να κοιμηθείς να φύγουν κάνα 200 γραμμάρια. Οπότε το πρωί συνήθως, δηλαδή αν πηγαίνεις για ύπνο 70,300, το πρωί να είσαι στα κιλά σου. Μου έχει τύχει να δω τον αντίπαλό μου και να είναι με τα μάγουλα μέσα, αδύνατος έτσι, ξηραμένος, να πάμε να ζυγιστεί και την επόμενη μέρα, όταν μπήκα στο ρινγκ, είδα έναν άλλον!

Ένα θηρίο μεγαλόσωμο, με φλέβες, με αυτά, λέω «πού είναι αυτός ο χθεσινός;». Λέω, «μου φαινόταν πιο εύκολος», ξέρεις. Ήταν… γίνεται ταύρος. Δεν μπορεί κάποιος να ζυγίσει 70 και την επόμενη μέρα να είναι 75. Μετά, ανά δύο ώρες τρως υδατάνθρακα, ρύζι, μακαρόνια, νερά, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, μαγνήσια, για να κάνεις αποκατάσταση όλων αυτών των υγρών. Οπότε κάπως έτσι δουλεύει», εξομολογείται με χιούμορ ο Μιχάλης Ζαμπίδης στην Όλγα Λαφαζάνη.

«Ο Μεϊγουέδερ είναι ο κορυφαίος πυγμάχος όλων των εποχών. Είναι πιο πάνω και από Τάισον και από Μοχάμεντ Άλι, είναι ο μοναδικός αήττητος με 50-0. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Οπότε για αυτά τα επίπεδα μιλάμε.

Κοιτάμε ψηλά με το κεφάλι χαμηλά, τα λόγια είναι εύκολα, πάμε στις πράξεις. Ό,τι είναι να πω θα το πω στην πράξη μέσα στο ρινγκ. Πίστη στον Θεό και σε αυτό που κάνω.

Έχει ιδιαίτερη έπαρση, του αρέσει να δείχνει πράγματα, έχει πολύ κόσμο που τον αγαπάει αλλά έχει και πολύ κόσμο που τον μισεί, διότι θέλει να δείχνει τα πλούτη του. Είναι ιδιαίτερα προκλητικός.

Ισχύει ότι υπέγραψα ρήτρα 2 εκατομμυρίων για τον αγώνα μαζί του. Επειδή είμαι kickboxer κι αυτός φοβήθηκε, σου λέει «αν με κλωτσήσεις, μου δώσεις γονατιά ή μου κάνεις κάτι από το kickboxing, έχεις ρήτρα». Που είναι λογικό», αποκαλύπτει κλείνοντας ο Μιχάλης Ζαμπίδης στο Happy Day.