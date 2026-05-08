Γερμανία: Συναγερμός για ομηρία σε τράπεζα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η γερμανική αστυνομία το πρωί της Παρασκευής (8/5), έπειτα από αναφορές για ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας (Sparkasse) στην πόλη Σίντσιχ (Sinzig), στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Αρχών, σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό αναφέρθηκε γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδος (07:00 GMT), με ισχυρές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει την περιοχή.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των ομήρων ή τα αίτια της επίθεσης.
