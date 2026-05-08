ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στην Πυλαία κατασκευάζει ο Μυστακίδης – Έτοιμο τον ερχόμενο Φθινόπωρο

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχωρά στη δημιουργία νέου, υπερσύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων, ενισχύοντας τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ομάδας σε αγωνιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο.

Το νέο αθλητικό συγκρότημα αναμένεται να αποτελέσει τη βασική «βάση» της ομάδας τα επόμενα χρόνια, καθώς σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ΚΑΕ, τόσο για την πρώτη ομάδα όσο και για τα αναπτυξιακά τμήματα. Η ολοκλήρωση του έργου έχει προγραμματιστεί για το Φθινόπωρο του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, καθώς και σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης.

Παράλληλα, στο νέο προπονητικό κέντρο θα λειτουργούν αποδυτήρια για αθλητές και τεχνικά επιτελεία, αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων, ιατρικοί και φυσικοθεραπευτικοί χώροι, αλλά και διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι πρασίνου και στάθμευσης.

Η επένδυση θεωρείται κομβικής σημασίας για το μέλλον της ομάδας, καθώς στόχος της διοίκησης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού περιβάλλοντος που θα ενισχύσει την καθημερινή λειτουργία του συλλόγου και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού.

Με το νέο προπονητικό κέντρο, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επιχειρεί να αποκτήσει υποδομές αντίστοιχες των σύγχρονων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, επενδύοντας τόσο στην αγωνιστική βελτίωση όσο και στην ανάπτυξη νέων αθλητών.