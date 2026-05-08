Eurovision: Το πρόγραμμα των προβών πριν τον Ημιτελικό – Πότε θα δούμε ολοκληρωμένη την εμφάνιση του Ακύλα;

Με τη δεύτερη τεχνική δοκιμή των χωρών του Β’ Ημιτελικού συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή 8/5, το πρόγραμμα των προβών για τη Eurovision 2026. Δέκα από τις συνολικά 15 συμμετοχές της επόμενης Πέμπτης ανεβαίνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle από τις 11:30 (ώρα Ελλάδος), για να τεστάρουν τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τις γενικές πρόβες της επόμενης εβδομάδας.

Μεταξύ αυτών και η Κύπρος με την Antigoni, που θα βάλει και πάλι “φωτιά” με το Jalla στις 15:35. Σημειώνεται πως οι δεύτερες τεχνικές πρόβες έχουν διάρκεια 25′ για κάθε χώρα και από αυτές θα προκύψει και το πρώτο teaser video των συμμετοχών, όπως έγινε και με τις χώρες του Α’ Ημιτελικού.

Το πρόγραμμα των δεύτερων τεχνικών δοκιμών ολοκληρώνεται αύριο, Σάββατο 9/5, με τις άλλες 5 χώρες του Β’ Ημιτελικού, τις Big4 και την οικοδέσποινα Αυστρία. Την Κυριακή 10/5 θα κυκλοφορήσουν και τα sneak previews αυτών των χωρών, οπότε θα έχουμε μία πρώτη εικόνα με βίντεο από όλες τις συμμετοχές.

Παράλληλα, την Κυριακή στις 18:00 (πάντα ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί και η τελετή του Τιρκουάζ Χαλιού στην πλατεία του δημαρχείου της Βιέννης, όπου η πόλη θα υποδεχθεί και επίσημα τις 35 αποστολές των διαγωνιζόμενων χωρών.

Οι επόμενες πρόβες του Ακύλα

Από τη Δευτέρα 11/5 ξεκινάνε οι πιο επίσημες πρόβες, ξεκινώντας με την πρώτη Dress Rehearsal του Α’ Ημιτελικού στις 16:45 (άρα και του Ακύλα) και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη Dress Rehearsal στις 22:00, η οποία “γράφεται” για λόγους ασφαλείας.

Σε αυτές τις δύο πρόβες θα έχουν πλέον πρόσβαση κανονικά όσοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, επομένως θα είναι και η στιγμή που θα διαρρεύσουν ολοκληρωμένα βίντεο από τις εμφανίσεις των χωρών.

Την Τρίτη 12/5 μεσολαβεί μία ακόμη Dress Rehearsal για τον Α’ Ημιτελικό στις 16:00, ενώ στις 22:00 βγαίνει στον αέρα το live show.

Παρόμοιο θα είναι το πρόγραμμα των Dress Rehearsals και για τις χώρες του Β’ Ημιτελικού -δηλαδή και για την Κύπρο- την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Την Παρασκευή 15 Μαΐου θα γίνουν δύο γενικές δοκιμές για τις χώρες που θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό στις 14:30 και στις 22:00 και άλλη μία το απόγευμα του Σαββάτου 16/5 (την ημέρα του Μεγάλου Τελικού) στις 13:00.

Το Σάββατο 16/5 στις 22:00 οι δύο παρουσιαστές της φετινής Eurovision, Viktoria και Michael, θα υποδεχθούν το κοινό από όλο τον κόσμο στον Μεγάλο Τελικό της διοργάνωσης.

Πηγή: zappit.gr